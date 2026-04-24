Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine alternatif yol arayışı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ulaşımının sağlandığı yolda trafik akışındaki sıkışıklığın giderilmesi amacıyla alternatif yol arayışı sürüyor.

Özellikle sabah saatlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tek girişinin sağlandığı yolda yaşanan tıkanıklık şikayetlere neden oluyordu. Üniversite, Tıp Fakültesi ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine merkez ilçe ve Muğla'nın diğer ilçelerinden gelen hastaların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle hastane otoparkının da yetersiz olması nedeniyle trafik akışı durma noktasına geliyordu.

Sorunun giderilmesi amacıyla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Karayolları 26. Şube Şefi Güray Öztürk ve kurum yöneticileri, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yerinde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen incelemeler kapsamında; hastanede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik yeni yol planı ile mevcut otopark kapasitesinin artırılması amacıyla planlanan genişletme çalışmaları yerinde değerlendirildi. Yetkililerden, yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alındı. Vatandaşlara daha konforlu, erişilebilir ve hızlı sağlık hizmeti sunabilmek adına sürdürülen bu çalışmalar; hem hasta, hem de hasta yakınlarının hizmet süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı