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Muğla'da orman yangını hasar tespit çalışmaları sürüyor

Muğla'da orman yangını hasar tespit çalışmaları sürüyor
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Muğla’da Temmuz ayında farklı tarihlerde meydana gelen orman yangınlarının ardından, tarım alanları ile hayvansal üretim işletmelerinde oluşan zararların belirlenmesine yönelik hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muğla'da Temmuz ayında farklı tarihlerde meydana gelen orman yangınlarının ardından, tarım alanları ile hayvansal üretim işletmelerinde oluşan zararların belirlenmesine yönelik hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangınların hemen ardından sahaya inerek üreticilerin zararlarını tespit etmek için yoğun mesai harcıyor. Temmuz ayı boyunca yangından etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 Temmuz'da Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi, 24 Temmuz'da Köyceğiz ilçesi, 25 Temmuz'da Menteşe'nin Yenice Mahallesi, 29 Temmuz'da Seydikemer'in Bayır ve Söğütlüdere mahalleleri ile Menteşe'nin Yaraş Mahallesi, 30 Temmuz'da ise Fethiye'nin Yeşilüzümlü, İnlice ve Gökçeovacık mahallelerinde hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yangından etkilenen tarım alanları, hayvansal üretim işletmeleri ve diğer tarımsal varlıklar incelenirken, sahada elde edilen verilerin en kısa sürede Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletileceği bildirildi. Yapılacak değerlendirmelerin ardından oluşturulacak Ödeme Komisyonu tarafından hak sahipleri belirlenecek, destek ödemeleri ise ilgili mevzuat kapsamında üreticilere ulaştırılacak.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangından etkilenen üreticilerin yaralarının en kısa sürede sarılması için tüm imkanların seferber edildiği belirtilerek, "Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, yangından etkilenen üreticilerimizin yaralarının en kısa sürede sarılması için tüm imkanlarımızla sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangınlarla mücadelede görev alan tüm kurum ve kuruluşlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Birlik ve dayanışma içerisinde yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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