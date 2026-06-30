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Muğla'da orman yangın gönüllüsü eğitimleri devam ediyor

Muğla'da orman yangın gönüllüsü eğitimleri devam ediyor
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde Mahalle Afet Gönüllüleri'ne orman yangınlarıyla mücadele, güvenli müdahale ve ekipman kullanımı konularında teorik ve pratik eğitim verdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Orman Yangın Gönüllüsü" eğitim çalışmaları aralıksız sürüyor. Son olarak Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlenen eğitime, Mahalle Afet Gönüllüleri katılarak teorik ve pratik bilgiler aldı.

Orman varlığını korumak ve orman yangınlarına karşı toplumsal bilinci artırarak profesyonel ekiplere destek sağlamak amacıyla düzenlenen Orman Yangın Gönüllüsü eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Ula Yangın Yönetim Merkezi önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı.

Gerçekleştirilen eğitim programına, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AMDER) Muğla İl Temsilciliği Menteşe Ekipleri katıldı. Afet durumlarında hızlı ve organize müdahale yeteneğine sahip olan MAG-AMDER gönüllüleri, yeşil vatanı koruma noktasında da sorumluluk alarak eğitime yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim programı kapsamında, Orman Mühendisi Mehmet Oruç tarafından gönüllülere kapsamlı bir sunum yapıldı. Gönüllülere; Orman yangınlarıyla mücadelenin temel yöntemleri, Yangın esnasında doğru ve güvenli müdahale teknikleri, Sahada kullanılan ekipmanların doğru kullanımı ve kişisel güvenlik önlemleri gibi hayati konularda teknik ve pratik bilgiler aktarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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