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Muğla'da termometreler 45 dereceyi gördü

Muğla'da termometreler 45 dereceyi gördü
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Termometreler 45 dereceyi gösterirken vatandaşlar park gölgelerine sığındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi, yaz mevsiminin en kavurucu günlerini yaşıyor. Bölgeyi etkisi altına alan sıcaklar nedeniyle kent merkezinde hayat adeta durma noktasına geldi.

Muğla ve çevresinde etkili olan aşırı sıcaklar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Menteşe ilçesinde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, düşen nem oranıyla birleşince bunaltıcı bir boyuta ulaştı. Gün içinde merkezdeki termometreler 45 dereceyi test etti.

Vatandaşlar kendilerini çevrede bulunan park gölgesine atarken bölgede sıcaklığın gün boyu devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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