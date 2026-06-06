Haberler

Yatağan'da 'Gençlik Yılı' kapsamında çilek hasadı yapıldı

Yatağan'da 'Gençlik Yılı' kapsamında çilek hasadı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Valiliği himayesinde yürütülen Gençlik Yılı etkinlikleri kapsamında Yatağan'ın Bencik Mahallesi'nde çilek hasadı yapıldı. Gençlerin üretim kültürü ve mesleki becerilerle yetişmesinin önemi vurgulandı.

Muğla Valiliği himayesinde yürütülen Gençlik Yılı etkinlikleri kapsamında Yatağan'ın Bencik Mahallesi'nde çilek hasadı yapılırken, gençlerin üretim kültürü ve mesleki becerilerle yetişmesinin önemine dikkat çekildi.

Muğla Valiliği'nin himayelerinde yürütülen Gençlik Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda Yatağan'ın Bencik Mahallesi'nde çilek hasadı yapıldı. Etkinlikte tarımsal üretimin yerinde gözlemlenmesi sağlanırken, emeğin, üretimin ve mesleki becerilerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne dikkat çekildi. Gençlerin yalnızca akademik başarıyla değil, üretim kültürü ve girişimcilik bilinciyle de desteklenmesinin önemi ifade edildi. Program kapsamında ayrıca Bencik İlkokulu ve Bencik Ortaokulu ziyaret edilerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelindi. Görüşmelerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda değer üreten, sorumluluk sahibi ve beceri temelli öğrenme yaklaşımını benimseyen nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Rahmi Koç 'Kürt kadın' fıkrasından dolayı özür diledi

Rahmi Koç'tan ilk açıklama: Özür diliyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç’a bir tepki de TBMM İdare Amiri İbrahim Eyyüpoğlu’ndan: Şiddetle kınıyorum

Rahmi Koç’a bir tepki de Eyyüpoğlu’ndan: Bu ülkenin...

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Sıcaktan bayıldılar! Yıldız futbolculara hayatının şoku

Yıldız futbolculara hayatının şoku
Kötü koku ihbarından dram çıktı! Ölen babasının başında 2 gün bekledi

Kötü koku ihbarından dram çıktı! Ölen babasının başında 2 gün bekledi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak

Seçime 1 gün kala bombayı patlattı! Süper Lig'i sallayacak
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı