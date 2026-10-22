Muğla'da 60 öğrenci iklim zirvesinde 6 tematik alanda çözüm önerisi geliştirdi

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Muğla'da COP31 Çocuk İklim Zirvesi Muğla İl Buluşması, "Benim İlim, Benim Geleceğim" temasıyla gerçekleştirildi. Zirvede 60 öğrenci, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için çözüm önerileri geliştirdi.

COP31 Çocuk İklim Zirvesi'nin pilot illerinden biri olan Muğla'da gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler, yaşadıkları ilin doğal güzelliklerinin korunması ve çevre sorunlarına yönelik çözüm yolları üzerinde çalıştı.

6 tematik alanda çalışma yapıldı

Zirve kapsamında bir araya gelen 60 öğrenci, 6 tematik alanda hazırlanan çalışmalar doğrultusunda çözüm kartları ve posterler aracılığıyla fikirlerini ortaya koydu. Öğrenciler, çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik konularında öneriler geliştirerek yaşadıkları kentin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı