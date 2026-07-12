Haberler

Batman'da bir vatandaş yakaladığı yılanı doğaya bıraktı

Batman'da bir vatandaş yakaladığı yılanı doğaya bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da doğa sevgisiyle bilinen Molla Hüseyin Barlak, bahçesinde bulduğu yılanı koruyucu eldivenlerle yakalayarak doğal ortamına bıraktı. Barlak, yılanların ekolojik denge için önemli olduğunu vurguladı.

Batman'da doğaya ve canlılara olan hassasiyetiyle tanınan Molla Hüseyin Barlak, bahçesinde eşyalarının arasına giren bir yılanı zarar vermeden yakalayarak yeniden doğal ortamına bıraktı. Yaşanan bu anlar kameralara yansırken, Barlak'ın yılanlar hakkındaki yapıcı ve bilinçli açıklamaları çevreye örnek oldu.

Bahçede işleriyle uğraştığı esnada eşyalarının arasına sızan bir yılanı fark eden Molla Hüseyin Barlak, koruyucu eldivenlerini takarak hayvana hiçbir zarar vermeden onu kontrol altına aldı. Çevredekilerin meraklı bakışları arasında yılanı elinde tutan Barlak, bu tür canlıların sanıldığı gibi her zaman tehlikeli olmadığını vurguladı.

Yılanı doğaya salmadan önce önemli mesajlar veren Barlak, ekolojik dengenin korunması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün bir misafirimiz vardı, onu ağırladık. Birazdan doğaya salacağız inşallah. Aslında siz yılana bir şey yapmazsanız, yılan da size bir şey yapmaz. Yılanların çoğusu zehirsizdir; zehirli olana bile karışmasanız, o sizi ısırmaya çalışmaz. Yılanları öldürmemek lazım, çünkü doğada ekolojik dengeyi sağlıyorlar. Bu yüzden insanlara aslında bir zararları yoktur. Doğaya faydası vardır" - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar

Suçlamalar çok ağır! Oynadığı bahis öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti

Yedikleri meyve, karı kocanın sonu oldu
Dünyaca ünlü oyuncu Shay Mitchell, Fenerbahçe formalı pozlarıyla büyüledi

34 milyon takipçisi var! F.Bahçe formalı pozlarıyla ortalığı salladı
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Kavgayı ayırmak istemişti: 22 yaşındaki Ali'den acı haber
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu

7 yıl boyunca eşinin ayak parmaklarını ısırdı! Mucize gerçek oldu
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener'den aylar sonra bir ilk! Bakın nerede görüntülendi