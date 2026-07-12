Batman'da bir vatandaş yakaladığı yılanı doğaya bıraktı

Batman'da doğaya ve canlılara olan hassasiyetiyle tanınan Molla Hüseyin Barlak, bahçesinde eşyalarının arasına giren bir yılanı zarar vermeden yakalayarak yeniden doğal ortamına bıraktı. Yaşanan bu anlar kameralara yansırken, Barlak'ın yılanlar hakkındaki yapıcı ve bilinçli açıklamaları çevreye örnek oldu.

Bahçede işleriyle uğraştığı esnada eşyalarının arasına sızan bir yılanı fark eden Molla Hüseyin Barlak, koruyucu eldivenlerini takarak hayvana hiçbir zarar vermeden onu kontrol altına aldı. Çevredekilerin meraklı bakışları arasında yılanı elinde tutan Barlak, bu tür canlıların sanıldığı gibi her zaman tehlikeli olmadığını vurguladı.

Yılanı doğaya salmadan önce önemli mesajlar veren Barlak, ekolojik dengenin korunması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün bir misafirimiz vardı, onu ağırladık. Birazdan doğaya salacağız inşallah. Aslında siz yılana bir şey yapmazsanız, yılan da size bir şey yapmaz. Yılanların çoğusu zehirsizdir; zehirli olana bile karışmasanız, o sizi ısırmaya çalışmaz. Yılanları öldürmemek lazım, çünkü doğada ekolojik dengeyi sağlıyorlar. Bu yüzden insanlara aslında bir zararları yoktur. Doğaya faydası vardır" - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı