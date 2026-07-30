Minik Nehir’in ’Yaman’ isimli buzağısına vedası yürek burktu

Gümüşhane'de 10 yaşındaki Nehir Karadeniz'in 'Yaman' isimli buzağısının ölümüyle yaşadığı üzüntü yürek burktu.

Gümüşhane'nin en yüksek rakımlı yaylalarından Kazıkbeli Yaylası Yılanlı Obası'nda yaz aylarını ailesiyle birlikte geçiren 10 yaşındaki Nehir Karadeniz, her gün birlikte vakit geçirdiği ve oyun oynadığı 'Yaman' isimli buzağısının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

Ölen buzağısının başından uzun süre ayrılmayan minik Nehir, gözyaşlarına hakim olamadı. Sevdiği hayvanına son kez sarılan ve başında bekleyen küçük kızın yaşadığı acı, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, minik Nehir'in buzağısına olan sevgisi ve vedası izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı