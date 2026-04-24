Meteorolojiden 'Kuvvetli yağış ve rüzgar' uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge geneli için kuvvetli rüzgar, yağış ve çığ uyarısı yaptı.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak, şu açıklamayı yaptı "Bölgemiz genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70, yükseklerde 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Uzmanlar kuvvetli yağış ve çığ uyarısında bulunarak, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde yağışların kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek (ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler. - ERZURUM

