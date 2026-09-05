Bölge genelinde fırtına uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde pazar günü öğle saatlerinden geceye kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini, ulaşım aksamaları, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde "fırtına" uyarısında bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, pazar günü bölge genelinde öğle saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar etkili olması beklenen rüzgarların, kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına şeklinde kuzeybatı ve güneybatı yönlerinden esmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.