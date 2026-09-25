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Meteoroloji verileri Aydın'da Pazar günü gök gürültülü sağanak gösteriyor

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Meteoroloji verileri Aydın'da Pazar günü gök gürültülü sağanak gösteriyor
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Meteoroloji verilerine göre Aydın il genelinde Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bugün az bulutlu ve açık, Cumartesi parçalı bulutlu, Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu geçecek; hava sıcaklıkları 28-30 derece civarında seyredecek.

Aydın'da Pazar günü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, Aydın il genelinde Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Aydın'da havanın bugün az bulutlu ve açık, Cumartesi parçalı bulutlu, Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı, Pazartesi ve Salı günü parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise 28-30 derece civarında seyredecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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