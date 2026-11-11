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Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da lodos Yenikapı'da dalgaları kıyıya vurdu

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Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da lodos Yenikapı'da dalgaları kıyıya vurdu Haber Videosunu İzle
Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da lodos Yenikapı'da dalgaları kıyıya vurdu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ülke geneli ve özellikle Marmara Bölgesi'ne yönelik fırtına ve lodos uyarılarının ardından lodos İstanbul'da etkisini gösterdi. Yenikapı Sahili'nde etkili olan lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından lodos İstanbul'da etkili oluyor. Yenikapı Sahili'nde etkili olan lodosla beraber yükselen dalgalar kıyıya vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde ve özellikle Marmara Bölgesi'nde fırtınaya ve lodosa karşı uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından lodos İstanbul'da etkisini gösterdi. Yenikapı Sahili'nde etkili olan lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda dalgalar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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