Haberler

Meteoroloji, Muğla'da öğleden itibaren 21-50 kg/m2 yağışa karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Muğla'da öğleden itibaren 21-50 kg/m2 yağışa karşı uyardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunmalı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede Muğla bölgesi gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz

Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak Betül Sayan Kaya sözleri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atina'dan provokatif adım! İsrail'den alıp Türkiye sınırına koydular

İsrail'den alıp yanı başımıza koydular
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Fon mağdurlarına gece yarısı müjdesi! Ödeme yapılacak, işte rakam
Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Çok güzel bir oyunculuk izledik
Annesini korurken YEGAP'a gönderilen otizmli genç taburcu oldu! Kapıda sarılıp ağladılar

Annesini korurken psikiyatri koğuşuna düştü! Sonunda kavuştular
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim

TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Ünlü modelin bu halini unutun! Resmen eridi
Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor

Baba Vanga'dan dünyayı tedirgin eden kehanet: Büyük sarsıntı geliyor