Meteoroloji, Kırklareli Demirköy ve Vize sahillerine 50-75 km fırtına uyarısı yaptı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinin sahil kesimleri için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın saate 50 ile 75 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 28 Eylül Pazartesi günü saat 06.00'da başlayıp aynı gün saat 15.00'e kadar etkili olacağı bildirildi. Yetkililer, başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere Demirköy ve Vize'nin sahil kesimlerinde bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar, balıkçılık faaliyetlerinde olumsuzluklar, yüksek dalga ve deniz kabarması ile kuvvetli rüzgara bağlı tehlikelerin yaşanabileceği bildirildi.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşılabileceği, konum ve acil durum bilgilerinin hızlı şekilde iletilmesi amacıyla Hayat 112 uygulamasının da kullanılabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı