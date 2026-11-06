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Meteoroloji Kayseri'de cumartesi gecesinden sonra 4 ilçe için zirai don uyarısı yaptı

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Meteoroloji Kayseri'de cumartesi gecesinden sonra 4 ilçe için zirai don uyarısı yaptı
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri genelinde cumartesi gece saatlerinden sonra hafif ve orta kuvvette, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ve Özvatan ilçelerinde kuvvetli zirai don beklendiğini duyurdu. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte zirai donun etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri genelinde cumartesi gece saatlerinden sonra hafif ve orta kuvvette, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ve Özvatan ilçelerinde kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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