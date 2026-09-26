Meteoroloji, Eskişehir çevresinde sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağını tahmin ediyor

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın gündüz parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu olması bekleniyor. Günün ilk saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve hafif kırağı hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması beklenirken, Kuzey ve doğu yönlerden rüzgarın hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir genelinde hava sıcaklığının en yüksek 29 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde, en düşük ise 18 derece ile Mihalıççık ilçesinde olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı