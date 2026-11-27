Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor.

Uzmanlar buzlanma ve don olayı uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı