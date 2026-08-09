Haberler

Erzurum ve Ardahan İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Erzurum ve Ardahan İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un kuzey ilçeleri (Oltu, Olur, Şenkaya, Uzundere, Tortum, Narman) ile Ardahan ve çevresi için bugün saat 12.00-22.00 arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Ardahan ve çevresi için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Bugün saat 12.00 ile 22.00 arasında etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve Erzurum'un güney kesimleri hariç, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

6 ilçe ve ardahan için kritik uyarı

Yapılan meteorolojik uyarıda, yağışların özellikle Erzurum'un kuzeyinde yer alan Oltu, Olur, Şenkaya, Uzundere, Tortum ve Narman ilçeleri ile Ardahan ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

"Tedbiri elden bırakmayın"

Yetkililer, bugün (9 Ağustos Pazar) saat 12: 00 ile 22: 00 arasında görülmesi beklenen şiddetli yağışların yol açabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Riskli bölgelerde yaşayanların ve seyahat edecek olan sürücülerin ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu

Orta Doğu yangın yeri! Suudilerin can damarı vuruldu
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı

Joe Biden'dan kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi

İşletmeler iyice abarttı! Hesaba ekleneni görünce CİMER’e koştular
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' soruna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Plakasına yazdırdığı hem arabasından etti hem de parasından

Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı

Tüm biletler tükendi! Dünyaca ünlü şarkıcı sahneye çıkmaktan vazgeçti
İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi! 20 bin asker detayı dikkat çekti

İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi: 20 binden fazla asker var