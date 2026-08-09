Kars İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars ve çevrelerinde bugün etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların gün içerisinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 06.00 ile 22.00 arasında Kars ve çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Özellikle yağış anında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların gerekli tedbirleri alması, meteorolojik gelişmeleri takip etmesi ve dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların etkili olduğu saatlerde başta yerel su baskını, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma ve ani yağış kaynaklı olumsuzluklar olmak üzere çeşitli risklerin yaşanabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca vatandaşların gün boyunca meteorolojik uyarıları takip ederek olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı