Meteoroloji'den yağış, sis ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını bildirdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeybatı kesimleri ile Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililer ayrıca çığ riskine karşı uyarıda bulundu. Bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı