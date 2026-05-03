Meteoroloji'den Bayburt ve çevresi için yağış, çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevresi için yağış, çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Açıklamada, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, yetkililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Öte yandan rüzgarın Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, soba kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi. - BAYBURT

