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Meteoroloji, Bayburt'ta cumartesi 50-70 km rüzgar ve fırtına uyardı

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Meteoroloji, Bayburt'ta cumartesi 50-70 km rüzgar ve fırtına uyardı
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Meteoroloji, Bayburt çevrelerinde cumartesi günü güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Saatte 50-70 kilometre hızla esmesi öngörülen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Bayburt çevrelerinde Cumartesi günü güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi öngörülen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre, Bayburt çevrelerinde yarın saat 09.00'dan itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saat 20.00'ye kadar sürmesi tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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