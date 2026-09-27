Meteoroloji, Adana'da hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahminlerine göre Adana'da hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.

Kentte 27 Eylül Pazar günü sıcaklıkların 21 ila 31 derece arasında olması beklenirken, gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. 28 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların yaklaşık 20-30 derece seviyesinde olması beklenirken, yağışlı hava etkisini sürdürecek. 29 Eylül Salı günü sıcaklığın 21 ila 34 derece arasında olması bekleniyor. Kent genelinde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı hava hakim olacak. 30 Eylül Çarşamba günü ise sıcaklıkların 19 ila 30 derece civarında seyretmesi ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. 1 Ekim Perşembe ve 2 Ekim Cuma günlerinde de Adana çevresinde yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerinde özellikle hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı