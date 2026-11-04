Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bodrum-Fethiye arası denizlerde yarın fırtına bekliyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçeleri arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde rüzgarın yarın (05.11.2026 Perşembe Günü) sabah saatlerinden itibaren Bodrum-Fethiye arasında kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma günü (06.11.2026) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı