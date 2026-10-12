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Meteoroloji 3. Bölge verilerine göre Eskişehir'de öğleden sonra sağanak bekleniyor

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkta önemli değişiklik öngörülmezken en yüksek sıcaklığın Mihalgazi'de 29, Sarıcakaya'da 28 derece olması tahmin ediliyor.

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı değerlendiriliyor. Öğleden sonra bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise sabah saatlerinde değişik yönlerden hafif, öğleden sonra güneyli yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 29 derece ile Mihalgazi ve 28 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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