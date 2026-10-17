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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Siirt ve Şırnak için yarın fırtına uyarısı yaptı

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yarın sabah saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Siirt ve Şırnak için "kuvvetli rüzgar" ve "fırtına" uyarısında bulundu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere yarın sabah saatlerinden sonra, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yükseklerde 70 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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