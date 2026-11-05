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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Elazığ'da sağanak etkili oldu

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Elazığ'da sağanak etkili oldu
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkili oldu. İşe ve okula gidenler şemsiyeyle önlem alırken kent merkezinde su birikintileri ve trafikte yavaşlama görüldü.

Meteorolojinin uyarı yaptığı sağanak yağış, Elazığ'da sabahın ilk saatleriyle birlikte etkisini gösterdi.

Elazığ'da kent sakinleri güne sağanak yağışla başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, kentin genelinde etkili oldu. Günün ilk saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, yağışa karşı şemsiyeleriyle önlem almaya çalıştı. Kent merkezinde yer yer su birikintileri oluşurken, araç trafiğinde yavaşlamalar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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