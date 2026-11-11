Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum'da sabah ve gece buzlanma ve dona karşı uyardı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirterek, sabah ve gece saatlerinde etkili olması beklenen buzlanma, don ve sis olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum ve çevresinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği bölgede, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde etkili olacak soğuk hava nedeniyle bölge genelinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis hadisesi görüleceğini bildirdi. Yapılan uyarıda, buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalar başta olmak üzere ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı