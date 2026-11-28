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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un güney kesimlerinde yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda yağışların yarın (29 Kasım 2026 Pazar) saat 16.00'dan itibaren başlayacağı bildirildi.

Erzurum'un güneyinde yer alan Çat, Karayazı, Karaçoban, Hınıs ve Tekman ilçelerinde ilk etapta yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

30 Kasım Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı