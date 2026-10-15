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Mersin'de sağanak sürerken Erdemli-Silifke arasında peş peşe 3 hortum görüldü

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Mersin'de sağanak sürerken Erdemli-Silifke arasında peş peşe 3 hortum görüldü
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Mersin'de gök gürültülü sağanak etkili olurken Akdeniz'de bugün peş peşe 3 hortum görüldü. Erdemli ile Kızkalesi arasında yarım saat arayla 2 hortum oluştu, Silifke açıklarındaki hortum görüntülere yansıdı; su taşkınlarına karşı dikkat istendi.

Mersin'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Akdeniz'de Erdemli ve Silifke ilçeleri arasında görülen hortumlar dikkat çekti.

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava Mersin genelinde etkisini sürdürüyor. Gece ve gündüz gök gürültülü sağanak yağışların devam ettiği 321 kilometre Akdeniz'e kıyısı olan kentte hortumlar da oluşmaya devam ediyor. Dün çift hortumun birlikte görüldüğü deniz üzerinde bugün peş peşe 3 farklı hortum oluştu. Erdemli ilçesi ile Kızkalesi Mahallesi arasında yarım saat arayla 2 hortum görülürken, Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'nden izlenebilen bir hortum dikkat çekti. Silifke açıklarında görülen hortumun büyüklüğü ise görüntülere yansıdı.

Yağışlı havanın devam ettiği bölge genelinde vatandaşların su taşkınlarına karşı da dikkatli olunması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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