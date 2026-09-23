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Mersin’de balıklandırma projesi 9 ilçede 347 bin yavru sazanı suyla buluşturdu

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Mersin’de balıklandırma projesi 9 ilçede 347 bin yavru sazanı suyla buluşturdu
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Su Kaynaklarının Balıklandırma Projesi’nin 45. yılında Mersin’de 9 ilçedeki 17 göl ve gölete toplam 347 bin yavru sazan salındı. Toroslar Güzelyayla Göleti’ndeki çalışmayla doğal yaşamın korunması ve balık popülasyonunun sürdürülebilirliği amaçlanıyor.

Mersin'de 'Su Kaynaklarının Balıklandırma Projesi' kapsamında 9 ilçede bulunan 17 göl ve gölete toplam 347 bin yavru sazan bırakıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırma Projesi'nin 45. yılında Mersin'de balıklandırma çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında kent genelindeki 9 ilçede yer alan 17 göl ve gölete toplam 347 bin yavru sazan salındı.

Program kapsamında Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Göletinde de yavru sazanlar suyla buluşturuldu. Balıklandırma programına Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Şube Müdürü Yiğit Alaşehir, Toroslar İlçe Müdürü Muttalip Kurt, Güzelyayla Mahalle Muhtarı ve teknik personel katıldı.

Çalışmayla doğal yaşamın korunması, balık popülasyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanması ve su ürünleri varlığının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Yetkililer, göl ve göletlere bırakılan yavru sazanların korunmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşlar ile amatör balıkçıları avlanma kurallarına uymaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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