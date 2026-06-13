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Bozyazı'da yol krizi büyüyor: Alternatif güzergah da kapatıldı

Bozyazı'da yol krizi büyüyor: Alternatif güzergah da kapatıldı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, mahkeme kararıyla özel mülkiyet içinde kaldığı için trafiğe kapatılan yolun ardından vatandaşların kullandığı alternatif güzergah da kimliği belirsiz kişilerce toprak dökülerek kapatıldı. Mahalle sakinleri tepki gösterirken, olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, mahkeme kararıyla özel mülkiyet sınırları içerisinde kaldığı belirlenerek trafiğe kapatılan yolun ardından vatandaşların kullanmaya başladığı alternatif güzergahın da kapatıldığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Karaisalı Mahallesi Kısalı Sokakta bulunan ve Hasan Ülküdür'e ait arazi üzerinden geçtiği belirtilen yol ile ilgili yaşanan mülkiyet anlaşmazlığı yargıya taşındı. Mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda süreç Anamur İcra Müdürlüğü gözetiminde yürütülürken, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ekipleri bölgede ölçüm çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan tespitlerde söz konusu yolun özel mülkiyet sınırları içerisinde kaldığının belirlenmesi üzerine arazi sahipleri tarafından tel örgü çekilerek yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yolun kapanmasının ardından bölge sakinleri ulaşımlarını alternatif bir güzergah üzerinden sağlamaya başladı. Ancak iddialara göre gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından alternatif yolun bazı noktalarına toprak döküldü. Yolun araç geçişine engel olacak şekilde kapatıldığını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Alternatif güzergahın da kullanılamaz hale gelmesiyle mahallede ulaşım sorununun daha da büyüdüğü belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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