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Meriç Nehri'nde balıkçının kediye attığı oltadaki balığı başka kedi kapıp kaçtı

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Meriç Nehri'nde balıkçının kediye attığı oltadaki balığı başka kedi kapıp kaçtı Haber Videosunu İzle
Meriç Nehri'nde balıkçının kediye attığı oltadaki balığı başka kedi kapıp kaçtı
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Edirne'de Meriç Nehri'nde balık tutan balıkçı, kıyıda bekleyen kedi için de oltasını attı. Balık sudan çıkınca ortaya çıkan başka bir tekir kedi balığı kaparak hızla uzaklaştı; balığı almak için peşinden koşan kedi rakibine yetişemedi.

Edirne'de Meriç Nehri'nde balık tutan bir balıkçı, kıyıda bekleyen kedi için de oltasını attı. Dakikalarca balığın sudan çıkarılmasını bekleyen kedi, tam balığı alacağı sırada başka bir tekir kedinin sürpriziyle karşılaştı.

Balık sudan çıkar çıkmaz ortaya çıkan diğer kedi balığı kaparak hızla uzaklaştı. Balığı almak için peşinden koşan kedi ise çabasına rağmen rakibine yetişemedi. Meriç Nehri kıyısında yaşanan ve görenleri gülümseten o anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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