Haberler

Menteşe'de ekipler sahada hastalık ve süne denetiminde

Menteşe'de ekipler sahada hastalık ve süne denetiminde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat üretim alanlarında verim kaybı yaşamamak ve kaliteyi artırmak için zararlı ve hastalık kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki hububat üretim alanlarında verim kaybını önlemek ve kaliteyi artırmak amacıyla hastalık, zararlı ve süne kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Tarımsal üretimin stratejik merkezlerinden biri olan Menteşe'de, hububat sezonunun sağlıklı bir şekilde tamamlanması için saha denetimleri sıklaştırıldı. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik ekipler, ilçedeki buğday ve arpa ekili alanları mercek altına aldı.

Menteşe genelinde gerçekleştirilen arazi taramalarında, özellikle hububatın en büyük düşmanlarından biri olan süne zararlısının popülasyonu takip ediliyor. Ekipler, tarlalarda yaptıkları incelemelerde sadece süne değil, bölgedeki bitkisel üretimi tehdit edebilecek diğer hastalık ve zararlıların varlığını da kontrol ediyor.

Yapılan denetimlerle ilgili olarak, hububat alanlarında biyolojik döngünün yakından takip edildiği ve üreticilerin doğru zamanda müdahale edebilmesi için teknik desteğin sürdüğü belirtildi. Yetkililer, kontrollerin devam edeceğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu: "Menteşe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hububat alanlarında hastalık, zararlı ve süne kontrollerimiz devam etmektedir. Amacımız, çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almasını sağlamak ve bölgemizdeki tarımsal verimliliği korumaktır "ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı

Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Diyarbakır merkezli 23 ilde dev narkotik operasyonu! 405 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'dan 23 ile uzanan dev operasyon! 405 kişi gözaltına alındı
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı

Tarihi başarıya gölge düştü! Tokatlı Emin için bakanlık harekete geçti
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı
Dursun Özbek çıldırdı! Osimhen'i bile gölgede bırakacak birini alıyor

Dursun Özbek çıldırdı! Osimhen'i bile gölgede bırakacak birini alıyor
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak