Menteşe'de ekipler sahada hastalık ve süne denetiminde

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki hububat üretim alanlarında verim kaybını önlemek ve kaliteyi artırmak amacıyla hastalık, zararlı ve süne kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Tarımsal üretimin stratejik merkezlerinden biri olan Menteşe'de, hububat sezonunun sağlıklı bir şekilde tamamlanması için saha denetimleri sıklaştırıldı. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik ekipler, ilçedeki buğday ve arpa ekili alanları mercek altına aldı.

Menteşe genelinde gerçekleştirilen arazi taramalarında, özellikle hububatın en büyük düşmanlarından biri olan süne zararlısının popülasyonu takip ediliyor. Ekipler, tarlalarda yaptıkları incelemelerde sadece süne değil, bölgedeki bitkisel üretimi tehdit edebilecek diğer hastalık ve zararlıların varlığını da kontrol ediyor.

Yapılan denetimlerle ilgili olarak, hububat alanlarında biyolojik döngünün yakından takip edildiği ve üreticilerin doğru zamanda müdahale edebilmesi için teknik desteğin sürdüğü belirtildi. Yetkililer, kontrollerin devam edeceğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu: "Menteşe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hububat alanlarında hastalık, zararlı ve süne kontrollerimiz devam etmektedir. Amacımız, çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almasını sağlamak ve bölgemizdeki tarımsal verimliliği korumaktır "ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

