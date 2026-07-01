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Muğla'da kurum personeline B-Reçete sistemi anlatıldı

Muğla'da kurum personeline B-Reçete sistemi anlatıldı
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Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine B-Reçete Sistemi'nin işleyişi, dijital uygulama süreçleri ve sahada dikkat edilmesi gerekenler hakkında kapsamlı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

"B-Reçete Sistemi" kapsamında, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve bu konuda yetkilendirilen teknik personele yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, yeni dönemin getirdiği yenilikler ve sistemsel değişiklikler masaya yatırıldı. Toplantıda, B-Reçete Sistemi'nin genel işleyişi, dijital uygulama süreçleri ve sahada görev yapacak teknik personelin dikkat etmesi gereken kritik hususlar hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte iş süreçlerinin hızlanması ve takibin daha etkin yapılması hedeflenirken, toplantının son bölümünde ise uygulamaya hazırlık süreci ve geçiş aşamasında atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Katılımcıların sisteme dair sorularının yanıtlanmasının ardından toplantı sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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