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Bolu'da yanan orman yeniden filizleniyor

Bolu'da yanan orman yeniden filizleniyor
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Bolu'nun Mengen ilçesinde geçen yıl ağustos ayında çıkan orman yangınının etkilediği alanlar, bir yıl sonra havadan görüntülendi. Bölgede yangının izleri sürerken, zemin örtüsünün yeniden yeşerdiği gözlemlendi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde geçtiğimiz yıl ağustos ayında çıkan orman yangınının etkilediği alanlar, aradan geçen bir yılın ardından havadan görüntülendi. Bölgede yangının izleri yer yer dururken, zemin örtüsünün yeniden yeşermeye başladığı gözlemlendi.

Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü mevkisindeki ormanlık alanda 20 Ağustos 2025'de yangın çıkmıştı. Sarp arazi şartları ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangın esnasında yöre halkı da traktörleri ve su tankerleriyle bölgeye giderek söndürme çalışmalarına aktif destek sağlamıştı.

Orman yeniden filizleniyor

Büyük yangının üzerinden geçen yaklaşık bir yılın ardından, alevlerin tahribat oluşturduğu bölgenin son hali dron kamerasıyla kayıt altına alındı. Çekilen görüntülerde, yamaçlarda yangının bıraktığı siyah izlerin ve hasar gören ağaçların durumu net bir şekilde görülürken, aynı zamanda yanan bölgelerde yeni bitki örtüsünün filizlendiği tespit edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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