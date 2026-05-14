Bolu'da tomrukların arasına sıkışan yavru tavşanı ormancılar kurtardı

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda tomrukların arasına sıkışan yavru tavşan, orman muhafaza memurlarının dikkati sayesinde kurtarılarak doğaya salındı.

Mengen Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Elemen Orman İşletme Şefliği ekipleri, bölgedeki rutin denetimleri sırasında tomruk istiflerinden gelen sesleri fark etti. Orman muhafaza memurları Mehmet Latif Bilgin ve Hasan Şahin'in yaptığı incelemede, yavru tavşanın tomrukların arasına sıkıştığı belirlendi.

Ekiplerce dikkatli çalışma neticesinde sıkıştığı yerden çıkarılan yavru tavşanın genel sağlık kontrolü yapıldı. Herhangi bir yaralanması olmadığı tespit edilen tavşan, orman personeli tarafından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
