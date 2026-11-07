Mardin Nusaybin'de hortum ve şiddetli fırtına ev ve bahçelerde hasara yol açtı

Mardin Nusaybin'de hortum ve şiddetli fırtına ev ve bahçelerde hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli fırtına ve hortum, ev ve bahçelerde hasara yol açtı. Ağaçlar kökünden devrilirken bahçe duvarları yıkıldı, evlerin camları kırıldı ve bazı demir kapılar yerinden söküldü.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen hortum, ev ve bahçelerde hasara neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin kırsal bölgelerinde şiddetli fırtına ve beraberinde gelen hortum, çok sayıda ev ve bahçede hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden devrildi, bahçe duvarları yıkıldı, evlerin camları kırıldı. Bazı evlerin demir kapıları ise yerinden sökülerek savruldu. O anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı