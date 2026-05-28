Manisa'da sağanak ve dolu etkili oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde etkili olan yağışlar bazı bölgelerde sele dönüşürken, kırsal mahallelerde ise dolu yağışı etkili oldu.

Edinilen bilgilere göre, Demirci'de öğle saatlerinin ardından başlayan şiddetli sağanak yağış, kırsal mahallelerde yolları adeta göle çevirdi. İlçeye bağlı Ahmetler, İcikler ve Gümele mahallelerinde taşkınlar meydana geldi. Ahmetler Mahallesi'nde yükselen sel suları nedeniyle park halindeki bir otomobil akıntıya kapılarak metrelerce sürüklendi.

İlçeye bağlı Gümele Mahallesi'nde ise yoğun yağış nedeniyle Oluk Deresi taştı. Derenin taşması sonucu çevredeki bağ ve bahçeler sular altında kalırken, kiraz üretiminin yoğun olduğu bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

Ayvaalan, Durhasan ve Karaisalar mahallelerinde ise şiddetli dolu yağışı hüküm sürdü. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle evlerin çatıları, sokaklar ve tarım arazileri kısa sürede beyaza büründü. - MANİSA

