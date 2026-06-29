Düşünce Rotası Derneği'nden mangal yasağına revizyon çağrısı

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'da orman yangınlarına karşı alınan mangal ve ateş yakma yasağını desteklediklerini ancak kontrollü mesire alanlarında uygulanan yasağın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Köse, yasağın vatandaşları Hamalınkırı Mesire Alanı'na yönlendirdiğini belirterek, kontrollü kullanımın mümkün olduğunu ifade etti.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, yaz aylarının başlamasıyla birlikte Manisa merkezdeki birçok mesire alanında mangal ve ateş yakılmasının yasaklanmasının vatandaşların sosyal yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek, uygulamanın kontrollü alanlar için yeniden değerlendirilmesini istedi.

Orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin gerekli ve doğru olduğunu vurgulayan Köse, kontrollü mesire alanlarında uygulanan mangal yasağının ise farklı sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Manisa'da Süreyya Tabiat Parkı, Gürle ve Ortaköy mesire alanlarında mangal ve ateş yakmanın yasaklandığını, Akpınar mesire alanının ise zaten kapalı olduğunu ve buna rağmen Hamalınkırı Mesire Alanı'nda mangal yapılabildiğini hatırlatan Köse, bu durumun vatandaşların tek bir noktada yoğunlaşmasına neden olduğunu ifade etti.

Köse, "Vatandaşlarımız yaz aylarında aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri alanlara ihtiyaç duyuyor. Mesire alanları kullanıma açık olsa da mangal ve ateş yakma yasağı nedeniyle birçok aile Hamalınkırı Mesire Alanı'nı tercih etmek zorunda kalıyor. Bu da tek bir bölgede yoğunluk oluşturuyor." dedi.

Hamalınkırı Mesire Alanı'nın da ormanlık alanın hemen yanında bulunduğunu belirten Köse, "Bugüne kadar Manisa'da yaşanan orman yangınlarının mesire alanlarında kontrollü şekilde yakılan mangallardan kaynaklandığına ilişkin bir örnek bulunmuyor. Çünkü bu alanlar belirli kuralların uygulandığı, denetimi yapılabilen alanlardır." ifadelerini kullandı.

Yangın riskine karşı alınan tedbirleri desteklediklerini dile getiren Köse, "Amacımız kesinlikle yasakların kaldırılması değil. Ancak kontrollü mesire alanlarında gerekli denetimler, güvenlik önlemleri ve belirli kurallar çerçevesinde mangal yapılabilmesinin yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Böylece hem yangın riski en aza indirilir hem de vatandaşlarımız tek bir alana yönelmek zorunda kalmaz." diye konuştu.

Vatandaşlardan bu konuda yoğun talepler aldıklarını belirten Köse, "Manisalı hemşehrilerimiz kontrollü mesire alanlarında mangal ve ateş yakma yasağının yeniden değerlendirilmesini bekliyor. İlgili kurumlarımızın hem ormanlarımızın korunmasını hem de vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını gözeten ortak bir çözüm geliştireceğine inanıyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı