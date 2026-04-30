Manavgat mendirekte bulunan 2 deniz feneri yenilendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1999 yılında yapılan ve teknelerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla inşa edilen mendireklerde bulunan deniz fenerleri yenilendi.

Manavgat Irmağı'nın denizle buluştuğu noktada teknelerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1999 yılında inşa edilen mendireklerde bulunan deniz fenerleri yenilendi. Zamanla yıpranan ve işlevselliğinde azalma tespit edilen fenerler için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri de dikkate alınarak yenileme süreci tamamlandı.

Kamera sistemleri yerleştirilecek

Çalışmalar kapsamında güvenlik seviyesi artırılarak fenerlerin içine donanımlı kamera sistemleri yerleştirilmesi planlanıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de talepleri doğrultusunda kurulacak olan bu sistem sayesinde bölge 7/24 izlenerek, muhtemel risk ve olumsuzluklar anlık olarak tespit edilerek raporlanabilecek. Gerçekleştirilen bu çalışma ile Manavgat Irmağı girişinde deniz trafiğinin güvenliği önemli ölçüde artırılacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Zuhal Böcek gözaltına alındı
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, 31 Türk var
Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı

Evinin ahırında ölü bulunan kadının en yakını gözaltına alındı
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Selin vurduğu şehrimizden acı haber geldi
İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

İsrail'den yasadışı müdahale! Cumhurbaşkanının kardeşi de teknedeydi
Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı

Evinin ahırında ölü bulunan kadının en yakını gözaltına alındı
Atletico Madrid Arsenal maçında kazanan yok

9 gollü tarihi maç sonrası karşı karşıya geldiler! İşte sonuç

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak