Manavgat mendirekte bulunan 2 deniz feneri yenilendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1999 yılında yapılan ve teknelerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla inşa edilen mendireklerde bulunan deniz fenerleri yenilendi.

Manavgat Irmağı'nın denizle buluştuğu noktada teknelerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1999 yılında inşa edilen mendireklerde bulunan deniz fenerleri yenilendi. Zamanla yıpranan ve işlevselliğinde azalma tespit edilen fenerler için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri de dikkate alınarak yenileme süreci tamamlandı.

Kamera sistemleri yerleştirilecek

Çalışmalar kapsamında güvenlik seviyesi artırılarak fenerlerin içine donanımlı kamera sistemleri yerleştirilmesi planlanıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de talepleri doğrultusunda kurulacak olan bu sistem sayesinde bölge 7/24 izlenerek, muhtemel risk ve olumsuzluklar anlık olarak tespit edilerek raporlanabilecek. Gerçekleştirilen bu çalışma ile Manavgat Irmağı girişinde deniz trafiğinin güvenliği önemli ölçüde artırılacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı