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Maltepe'de İnşaat Trafiği Felç Etti

Maltepe'de İnşaat Trafiği Felç Etti
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Maltepe Başakçı Sokak'ta dar sokakta yapılan inşaat çalışması, hafriyat kamyonları ve beton mikserleri yolu tamamen kapatarak ulaşımı durma noktasına getirdi. Sürücüler uzun araç kuyrukları oluştururken, korna çalarak tepki gösterdi.

Maltepe'de dar sokakta yürütülen inşaat çalışması nedeniyle hafriyat kamyonları ve beton mikserleri yolu uzun süre trafiğe kapatırken, duruma tepki gösteren sürücüler sokakta uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde dar bir sokakta devam eden inşaat çalışması, mahalle trafiğini adeta felç etti. Başakçı Sokak üzerinde yürütülen yapım çalışmaları kapsamında alana çok sayıda hafriyat kamyonu ve beton mikseri sevk edildi.

Sokağın yapısı gereği dar olması ve iş makinelerinin yolu tamamen kapatması nedeniyle bölgede ulaşım durma noktasına geldi. Araçlarıyla sokaktan geçmeye çalışan vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kalınca duruma korna çalarak tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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