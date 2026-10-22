Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya Hekimhan’da koruma altındaki yaban keçileri cep telefonuyla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Hekimhan’da koruma altındaki yaban keçileri cep telefonuyla görüntülendi Haber Videosunu İzle
Malatya Hekimhan’da koruma altındaki yaban keçileri cep telefonuyla görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Çimenlik Mahallesi'nde dağlık alanda görülen koruma altındaki yaban keçileri, vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre dolaşan keçiler gözden kaybolurken, yaban keçilerinin bölgede son dönemde daha sık görüldüğü belirtildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağlık alanda koruma altındaki yaban keçileri görüntülendi.

İlçeye bağlı Çimenlik Mahallesi'nde dağlık alanda görülen yaban keçileri çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Dağlık alanda bir süre dolaşan yaban keçileri, daha sonra gözden kayboldu. Koruma altındaki yaban keçilerinin son dönemlerde bölgede daha sık görülmeye başladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
HSK, 3 ilçenin yargı çevrelerini yeniden belirledi

HSK kararı yürürlüğe girdi! 3 ilçenin yargı çevresi değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlamalar

Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlama
Galatasaray, Berke Özer'e kabusu yaşattı! Böylesi 40 yılda bir olur

Galatasaray, Berke Özer'e kabusu yaşattı! Böylesi 40 yılda bir olur
Somer Şef’ten ayrılık sonrası dikkat çeken paylaşım: Sonunda üç şey önemli

Nişanlısı “Aldatıldım” demişti: Somer Şef’ten “yazgı” paylaşımı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i 10 kişi kalan Inter'e boyun eğdi

Rakibi 10 kişi kaldı diye sevindiği sırada şoku yaşadı
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı

Yeni hamlesi hiç hayra alamet değil
Şanlıurfa'da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti

Metruk evde akılalmaz işkence! Dakikalarca durması için yalvardılar
Fransa'daki isyanın ardından Almanya'da Z kuşağı 21 kentte sokağa çağırdı

Fransa'dan sonra sıra komşuda mı? Gençler 21 kentte sokağa çağırdı