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Malatya Doğanşehir'de yağış sonrası sarı benekli semender görüntülendi

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Malatya Doğanşehir'de yağış sonrası sarı benekli semender görüntülendi
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yağışların ardından nesli tükenmekte olan sarı benekli bir semender görüntülendi. Erkenek Mahallesi'nde evin duvar kenarında fark edilen semender cep telefonuyla kaydedildi ve bir süre sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yağışların ardından nesli tükenmekte olan sarı benekli bir semender görüntülendi.

Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde bir evin duvar kenarında fark edilen sarı benekli semender, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yağışların ardından ortaya çıkan semender, bir süre çevrede görüldükten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Nesli tehlike altında bulunan türlerden biri olan sarı benekli semenderin hem suda hem de karada yaşadığı ve genellikle yağışların ardından ortaya çıktığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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