Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
Malatya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1.5 kilogram esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takiple yürütülen çalışmalar sonrası operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, 6 ikamet ile 6 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 515 gram esrar, bin 644 adet ecstasy hap, bin 453 adet sentetik ecza, 73 gram sentetik kannabinoid ve 20 gram metamfetamin maddesi ele geçiridi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA