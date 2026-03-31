Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takiple yürütülen çalışmalar sonrası operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, 6 ikamet ile 6 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 515 gram esrar, bin 644 adet ecstasy hap, bin 453 adet sentetik ecza, 73 gram sentetik kannabinoid ve 20 gram metamfetamin maddesi ele geçiridi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı