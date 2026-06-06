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Malatya'da dolu yağışı tarım arazilerini sular altında bıraktı

Malatya'da dolu yağışı tarım arazilerini sular altında bıraktı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerini su altında bıraktı, ekili alanlar zarar gördü.

Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Doğanşehir ilçesinde tarım arazileri su altında kaldı.

Kent genelinde bir süredir aralıklarla devam eden sağanak yağış, öğle saatlerinde bazı bölgelerde yerini doluya bıraktı. Özellikle Doğanşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinde su birikintileri oluşurken, bazı ekili alanlar zarar gördü.

Kent merkezinde de aralıklarla etkisini sürdüren sağanağın bir süre daha devam etmesi beklenirken, Meteoroloji yetkilileri ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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