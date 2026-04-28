Malatya'da kayısıda pestisit ve okratoksin uyarısı

Malatya Ticaret Borsası ile Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Kayısıda Pestisit Uygulamaları ve Okratoksin A Bulaşanının Önlenmesi" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte kayısıda ilaç kalıntısı sorunlarının arttığını belirterek, bu durumun ihracatta ciddi sıkıntılara yol açtığını ifade etti. Özcan, "Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede denetimler arttı. Pestisit ve toksin kalıntıları nedeniyle ihracatta sorunlar yaşıyoruz. Bilinçsiz ilaçlama hem ürüne hem de ekonomiye zarar veriyor" dedi.

Kayısıda meyve bağlama dönemine girildiğini hatırlatan Özcan, üreticilerin bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Yağış ve dolu gibi olumsuz hava şartları kaliteyi zorlaştırıyor. Bu durum ihracatı da olumsuz etkileyebilir" ifadelerini kullandı Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise kayısının Malatya ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, üretimin yanı sıra ürünün sağlıklı ve güvenli şekilde pazara ulaştırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Pestisit kalıntısı ve okratoksin oluşumunun önlenmesine yönelik eğitim çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Akar, "Üreticilerimiz ve sektör temsilcilerimizin bu konuda daha hassas davranması gerekiyor" dedi. Akar ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında 30 milyon liraya kadar projelere yüzde 50 ile 70 arasında hibe desteği sağlandığını belirterek, üretici ve yatırımcıları bu desteklerden faydalanmaya davet etti.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışına da değinen Akar, yapılan incelemelerde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda kısmi hasar tespit edildiğini genel zararın ise yüzde 5 ile 30 arasında değiştiğini kaydetti. Malatya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal ile yaş ve kuru kayısı sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantı teknik sunum ve bilgilendirmelerle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı