Malatya'da dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Malatya'da etkili olan dolu yağışının ardından tarımsal alanlarda meydana gelen zararların tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün etkili olan dolu yağışının bazı ilçelerde üretim alanlarına zarar verdiği belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava şartlarının ardından İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarına ivedilikle başladığı ifade edildi.

Teknik personellerin doludan etkilenen alanlarda ürün bazlı incelemeler gerçekleştirdiği zarar oranlarının yerinde değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, elde edilecek veriler doğrultusunda gerekli raporların hazırlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacağı bildirildi.

Öte yandan dolu yağışından etkilendiği belirlenen ilçe ve mahalleler ise Yazıhan (Hamidiye, Erecek, İriağaç, Çivril, Mısırdere), Hekimhan (Taşınalı, Boğazgören, Dumlu, Mollaibrahim, Güzelyurt, Başkavak, Kavacık, Aşağısaz, Salıcık, Haydaroğlu, Saraylı, Bağyolu, Mimar Sinan, Beykent, Yukarısaz), Yeşilyurt (Göktarla), Akçadağ (Çatalbahçe, Kurtuşağı, Aliçeri, Mihmanlı, Kadıibrahim, Keklikpınarı, Eğin, Kotangölü, Muratlı, Ancar, Resuluşağı, Doğanlar), Doğanyol (Çolak, İshak, Koldere), Kuluncak (Kuluncak, Boğaziçi, Bahçelievler, İsmetpaşa, İstiklal, Ortapınar, Yenimahalle), Arapgir (Koru, Onar, Alıçlı, Taşdelen, Selamlı), Arguvan (Güveçli, Çevreli, Tatkınık, Çavuş) ve Darende (Kerimli, Ozan) olarak açıklandı. - MALATYA

