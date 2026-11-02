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Mahmut Er, Muğla Orman İşletme Müdür Yardımcılığına 2 Kasım'da başladı

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Mahmut Er, Muğla Orman İşletme Müdür Yardımcılığına 2 Kasım'da başladı
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Muğla Orman İşletme Müdür Yardımcılığına Mahmut Er atandı. Daha önce Zonguldak Alaplı Bendere Orman İşletme Şefliğinde görev yapan Er, 2 Kasım Pazartesi itibarıyla yeni görevine başladı; ziyarette kendisine hayırlı olsun dilekleri iletildi.

Muğla Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Er, yeni görevine başladı.

Muğla Orman İşletme Müdürlüğünde, Aşkın Cüre'nin Tirebolu Orman İşletme Müdürü olarak atanmasının ardından boşalan İşletme Müdür Yardımcılığı görevine Mahmut Er getirildi.

Daha önce Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Alaplı Orman İşletme Müdürlüğü Bendere Orman İşletme Şefliği görevini yürüten Mahmut Er, Muğla Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının ardından 2 Kasım Pazartesi günü itibarıyla yeni görevine başladı.

Mahmut Er'i yeni görevinde ziyaret eden Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin, Personel Şube Müdürü Vedat Dayan, Muğla Orman İşletme Müdürü Türker Uğur ve İşletme Müdür Yardımcısı Ayşegül Aktaş Gülpunar, kendisine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Mahmut Er'e yeni görevinde başarılar dilenirken, Muğla Orman İşletme Müdürlüğündeki görevine başlaması dolayısıyla iyi dilekler paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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