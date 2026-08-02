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Maden ilçesinde gün batımı görüntülendi

Maden ilçesinde gün batımı görüntülendi
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Elazığ’ın Maden ilçesindeki tarihi fabrika bacası ve engebeli coğrafya gün batımında kaydedildi.

Elazığ'ın Maden ilçesindeki tarihi fabrika bacası ve engebeli coğrafya gün batımında kaydedildi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde akşam saatlerinde gün batımı gerçekleşti. İlçenin simgelerinden olan eski maden fabrikası bacası ile çevredeki dağlık arazinin gün batımı sırasındaki görüntüsü dron ile yansıdı. Güneşin dağların arkasına çekildiği anlarda oluşan gün ışığı açısı, bölgedeki sanayi kalıntıları ve arazi yapısıyla birlikte görüntülendi. Gün batımı sırasında çekilen kareler, ilçenin coğrafi yapısını ve tarihi fabrika bacasının konumunu ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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